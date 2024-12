Saiba como vai funcionar o Serviço Público Municipal no feriado do Natal e de Ano Novo

A celebração dos feriados de Natal e de Ano Novo acontecerão nas próximas duas quartas-feiras, 25 de dezembro, e 1º de janeiro de 2025. Em decorrência disso, o Decreto Municipal nº 26.961/2023, de 27 de outubro de 2023, de autoria do prefeito Rodrigo Falsetti, dispõe sobre a suspensão do expediente de atendimento ao público na Prefeitura e nas autarquias municipais durante os dias 24, 26, 27, 30 e 31 de dezembro.

E por meio do Decreto nº 27.513/2024, de 26 de novembro de 2024, de autoria do prefeito em exercício Major Marcos Tuckumantel, dispõe sobre a suspensão do atendimento nos dias 2 e 3 de janeiro de 2025. Após o período de recesso, o expediente volta ao normal na segunda-feira, 6 de janeiro, a partir das 8h.

No entanto, é importante ressaltar que os serviços públicos de funcionamento ininterruptos considerados indispensáveis, como atendimentos de Saúde, fornecimento de água, coleta de lixo, limpeza pública, Guarda Civil Municipal (GCM) e serviços de fiscalização externa serão realizados normalmente. Assim sendo, confira como funcionarão os serviços públicos nos diferentes setores da Administração Municipal.

Saúde

Urgências e emergências serão atendidas na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II, UPA do Jardim Santa Marta e no Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. Não haverá atendimento nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O atendimento nos Postos de Saúde volta normalmente na segunda-feira, 6 de janeiro, às 7h.

Serviços Municipais

Durante o período de recesso, assim como nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2025, os cemitérios permanecerão abertos normalmente das 6h às 18h com plantonistas para atendimento administrativo.

A coleta de lixo não será realizada nos dias de véspera e de celebração dos feriados de Natal, 24 e 25 de dezembro, e de Ano Novo, 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2025. Nos demais dias 26, 27, 28 e 30 de dezembro, e 2, 3 e 4 de janeiro de 2025, a coleta de lixo será efetuada normalmente.

A feira livre de terça-feira no Jardim Fantinato terá atividade normal nos dias 24 e 31 de dezembro. Já as feiras livres de quarta-feira no Jardim Selma e Jardim Zaniboni, serão realizadas um dia antes, ou seja, na véspera dos feriados (24 e 31 de dezembro) no mesmo lugar habitual do evento.

SAMAE e Defesa Civil

Equipes de plantão serão mantidas para atendimento de emergências. No SAMAE pelo telefone 08000-102-028 e na Defesa Civil pelo 199.

Esporte e Lazer

Todos os Centros Esportivos de Mogi Guaçu estarão fechados no período entre 24 de dezembro de 2024 e 3 de janeiro de 2025. As 15 praças esportivas de Mogi Guaçu voltam ao funcionar no sábado, 4 de janeiro.

Poupatempo

O Poupatempo terá atendimento ao público somente até o meio-dia da terça-feira, 24, e estará fechado no feriado do Natal na quarta-feira, 25 de dezembro. O expediente ao público volta na quinta-feira, 26 de dezembro. Já na terça-feira, 31 de dezembro, e no feriado de Ano Novo na quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, o órgão permanecerá fechado. O atendimento volta normalmente na quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, das 9h às 17h. O Poupatempo disponibiliza informações pelo site www.poupatempo.sp.gov.br.