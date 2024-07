Painéis fotovoltaicos instalados no telhado da Câmara Municipal geram energia limpa e reduzem gastos

A Câmara Municipal conseguiu zerar seus gastos com conta de energia elétrica. Anteriormente, o Poder Legislativo chegava a desembolsar R$ 9,5 mil por mês, em média, com este item. Essa economia veio após a instalação, em abril, de um sistema de painéis fotovoltaicos, que captam a energia solar e a convertem em eletricidade.

“Somos o primeiro prédio público municipal a implantar esse sistema de geração de energia solar”, comemora o presidente da Câmara, Jéferson Luís (PP). O projeto foi aprovado em conjunto com a concessionária Elektro, após processo licitatório.

O investimento feito na instalação do sistema fotovoltaico, realizada pela empresa Sol Amigo Sistemas Fotovoltaicos, foi de R$ 235 mil. No entanto, a economia anual estimada com energia elétrica é de mais de R$ 100 mil. “Em dois anos, o investimento praticamente se paga”, destaca Jéferson Luís.

Além de gerar a energia necessária para a própria demanda da Câmara, o sistema ainda tem uma sobra, o que equivale a uma conta de luz de aproximadamente R$ 3 mil. “Essa economia vai reverter em mais investimentos na própria Casa, com uma gestão eficiente, responsável e sustentável”, complementa o presidente.

A iniciativa deve servir de inspiração para a Administração Municipal instalar sistemas semelhantes em outros equipamentos públicos, como escolas, hospitais e até mesmo no Paço Municipal. “O prefeito Rodrigo Falsetti (PSD) aprovou nossa iniciativa e estuda fazer o mesmo”, revelou Jéferson Luís.