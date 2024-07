Filho é preso por matar o próprio pai durante briga familiar em Holambra

Um homem de 66 anos, identificado como A.R., foi morto pelo próprio filho, D.R., de 29 anos, durante uma briga familiar na noite desta quarta-feira, no bairro Imigrantes, em Holambra.

De acordo com as informações da Polícia Militar, uma viatura da PM foi acionada por volta das 23h10 para atender uma ocorrência de desentendimento entre familiares.

Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima A.R. caída no chão e desacordada, enquanto populares tentavam conter o suspeito D.R., que estava muito agitado e agressivo. Os militares usaram força moderada para deter o acusado e o colocaram no compartimento de presos da viatura.

Em depoimento, a testemunha C.S.R., esposa da vítima, informou que o filho chegou à residência de forma agressiva, pulando o portão e passando a agredir o pai com estrangulamento, vindo a derrubá-lo ao solo.

Com a chegada da ambulância, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro local, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Durante o trajeto, o suspeito D.R. tentou quebrar o vidro do compartimento de presos da viatura com cabeçadas.

No hospital, a equipe médica conseguiu conter o acusado até que fosse medicado para se acalmar.

O indiciado D.R. foi apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial Dr. Erivan Vera Cruz ratificou a voz de prisão em flagrante delito por homicídio qualificado, lavrando o Boletim de Ocorrência Policial, o acusado permanece preso.