Polícia Militar apreende veículo roubado e simulacros de arma em Mogi Mirim

Agentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo prenderam na manhã desta quarta-feira (3) um indivíduo acusado de receptação, adulteração de sinais identificadores e porte de simulacro de arma de fogo. A ação ocorreu na Avenida Professor Adib Chaib, no bairro Tucura, em Mogi Mirim.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pela cidade quando recebeu informações do Centro de Controle de Operações (CGP III) sobre um veículo Volkswagen Fox, de cor cinza, que transitava pela Rodovia 147 com placas de uma Fiat Strada, produto de roubo ocorrido em Andradas (MG).

Ao avistarem o veículo suspeito trafegando em sentido contrário na Avenida Professor Adib Chaib, os policiais iniciaram um acompanhamento e conseguiram realizar a abordagem na esquina com a Rua Paulo Antonio. O condutor, identificado apenas pelas iniciais F.T.R., foi detido, enquanto outros dois ocupantes conseguiram fugir em direção a uma área de mata.

Durante a ação, os policiais localizaram um simulacro de revólver que havia sido descartado pelos suspeitos durante a fuga. Já na residência do indivíduo detido, com autorização de sua mãe, os agentes encontraram mais um simulacro de pistola.

Diante dos fatos, o detido foi encaminhado, juntamente com os objetos apreendidos, para a Delegacia de Polícia de Mogi Mirim, onde o flagrante foi ratificado pelo delegado Júlio L. G. Gonçalves. O suspeito permanece preso, à disposição da Justiça.

As buscas pelos outros dois indivíduos que conseguiram escapar continuam. A Polícia Militar solicita que qualquer informação que possa auxiliar nas investigações seja repassada pelo telefone 190.