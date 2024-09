Feirarte promove cultura, diversão e gastronomia

Com entrada gratuita para toda a família, a edição de setembro da Feirarte acontece na próxima terça-feira, 10, a partir das 19h, no Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo. O evento, que reúne artesanato, cultura, gastronomia e música, será realizado das 19h às 22h.

Promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, a Feirarte conta com ampla praça de alimentação, que oferece ao público uma variedade de opções gastronômicas. Além disso, promove também uma feira de artesanato e economia criativa, proporcionando para os participantes a oportunidade de explorar e adquirir produtos exclusivos.

A atração musical que irá animar a noite da próxima terça-feira será o cantor sertanejo Lucas Christian. “A Feirarte é uma excelente oportunidade para desfrutar de cultura e entretenimento em um ambiente acolhedor e vibrante”, comentou o secretário de Cultura, André Sastri.