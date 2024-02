Espetáculo Elas por Elas vai celebrar o Dia Internacional da Mulher

O Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, é uma data importante do calendário mundial, porque trata-se de um momento de reflexão sobre as conquistas e lutas das mulheres por igualdade e respeito ao longo da história. Em Mogi Guaçu, a data será celebrada com o show Elas por Elas, agendado para a próxima terça-feira, 5 de março, às 20h, no Teatro Tupec do Centro Cultural, no Jardim Camargo. A entrada é franca e os ingressos podem ser adquiridos pelo link: https://megabilheteria.com/agenda/mogi-guacu.

O Elas por Elas é um projeto e produção de Gisele Lima e, neste ano, foi viabilizado por meio da Lei Complementar Paulo Gustavo 195/2022 e conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura. O show será múltiplo e contará com a participação de diversas mulheres e artistas de Mogi Guaçu como, por exemplo, Júlia Accorsi, Sandra Lima, Rita Moreli, Cris Gadanhoto, Iara Ribeiro, Regina Xodó, Angélica Colombo, além da produtora.

“O espetáculo propõe uma reflexão sobre temas da realidade atual e a ideia é fazermos uma reflexão por meio das músicas, trazendo uma visão sobre um olhar para a mulher dentro da nossa sociedade”, comentou Gisele Lima.

Espetáculo Elas por Elas

Data: 5 de março

Horário: 20h

Local: Teatro Tupec, no Centro Cultural

Endereço: Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo

Ingresso: Entrada gratuita

Link: https://megabilheteria.com/agenda/mogi-guacu