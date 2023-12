Empresário leva à COP-28, modelo de negócio sustentável para a preservação da Amazônia

A convite do Governo do Estado do Amapá o Ceo da empresa ECO FORTE BIOENERGIA Welinton Rogério Conci, está presente em DUBAI, nos Emirados Árabes, na Conferência de Mudanças Climáticas das Nações Unidas – COP 28, onde expôs a líderes de governo, organizações da sociedade civil, pesquisadores, personalidades políticas nacionais e internacionais seu modelo de negócio de que a integração social, ambiental e econômica são formas eficazes de promover a CONSERVAÇÃO SUSTENTÁVEL DA FLORESTA AMAZÔNICA.

Atualmente, desenvolve o maior plano de manejo florestal sustentável em floresta nativa do mundo. Enfatizou que o Plano de Manejo florestal é conservar a vida da floresta, os recursos naturais, mas sobretudo é possível promover o desenvolvimento econômico e social, sendo ainda uma das melhores formas para combater o risco de desmatamento e o mercado ilegal de madeira nativa.

