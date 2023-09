Empresa Eletro Área faz entrega de doação de 60 mil máscaras para uso dos servidores do Hospital Municipal

Com a intermediação do Presidente da Câmara Jéferson Luís, junto ao Sr. Marcos Paulo Pilão, sócio proprietário da Eletro Área, foi entregue na tarde dessa quinta-feira (31), para a Superintendente do hospital, Kelly Camilotti, em conjunto com parte da equipe de trabalho, Ana Amália Moreira Romualdo, gerente assistencial, Elaine mendonça, secretária autárquica financeira, Adriana Guidotti, secretária autárquica administrativa e Marcela Vische, responsável técnica da farmácia.

A Superintendente Kelly, agradeceu a doação e disse ser muito bem vinda para autarquia. O Vereador Jéferson Luís também teceu elogios ao gesto da empresa, “além de todo trabalho e contribuição para nossa cidade na geração de empregos e renda, essa parceria, nos ajuda muito, em especial na saúde pública”.

Jéferson também pediu para empresa fazer uma doação para Santa Casa, o que deve acontecer na próxima semana.