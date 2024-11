Em visita ao Guaçu, Tarcísio inaugura com Tuckumantel nova escola de Martinho Prado

O governador Tarcísio de Freitas esteve em Mogi Guaçu nesta quarta-feira, 27 de novembro, para inaugurar, ao lado do prefeito em exercício, Major Marcos Tuckumantel, as obras da Escola Estadual de Martinho Prado. A construção, retomada em janeiro de 2023 após mais de quatro anos parada, tem capacidade para atender cerca de 630 estudantes em diferentes períodos dos ensinos fundamental e médio, além da EJA (Educação de Jovens e Adultos) – e receberá, já no início do ano letivo de 2025, cerca de 325 jovens e adultos.

A estrutura conta com seis salas de aula, biblioteca, espaço para atividades de reforço e quadra poliesportiva. De acordo com Tuckumantel, esta “não é uma obra qualquer”. “Celebramos aqui a finalização de um investimento que ficou suspenso por anos. E que foi retomado, depois de muita luta do prefeito Rodrigo e do nosso mandato, já no primeiro ano do governo Tarcísio”, disse.

Em seu discurso, o vice-prefeito lembrou que Martinho Prado é um distrito populoso, com setor produtivo forte e distante da região central de Mogi Guaçu. “Nesse sentido, a conclusão das obras dessa escola estadual de ensino médio representa uma grande conquista para as famílias que vivem aqui”, avaliou. “Estamos falando de mais espaço e conforto, mais vagas e estrutura mais ampla para a oferta de educação pública às nossas crianças e adolescentes”.

Tarcísio, por sua vez, ressaltou que a intenção é que o distrito possa ter, em breve, assistência em ensino integral, incluindo formação profissionalizante com ênfase no agronegócio. “Tenho visto, pelos indicadores, melhorias nos índices educacionais. A evasão já diminuiu bastante. Os resultados estão vindo. É um resultado a longo prazo que vai funcionar”, comentou. “Temos muitos migrantes aqui no distrito. Famílias que vieram para trabalhar no campo. Acreditamos na educação como geradora de transformação. Quero que os jovens de São Paulo tenham oportunidades, assim como eu tive”.

Pedidos

Durante a solenidade, Tuckumantel, que está prefeito em exercício no lugar do Rodrigo Falsetti até o final desta semana, reforçou ao governador dois pedidos de investimentos: a conclusão das obras de pavimentação da Estrada do Caju, que liga Martinho Prado à cidade de Leme, e o recapeamento da vicinal que liga o distrito à região das Chácaras Alvorada. “Registrei os pedidos que foram feitos e vamos fazer. Quando pensamos, são apenas 6 quilômetros. Leme está aqui ao lado”, destacou Tarcísio. Ambas as obras já foram licitadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, vinculado ao Estado. Nos bastidores, Tuckumantel retomou ainda três outros assuntos: a criação de uma FATEC em Mogi Guaçu, o novo acesso da SP-340 ao Distrito Industrial e um estudo em torno da permuta de área da Fazenda Campininha para viabilização de nova área destinada à chegada de novas empresas.