Dia da Água: Samae lembra data com ações educativas

O SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) uniu-se à Secretaria Municipal de Educação para as atividades em comemoração ao Dia Mundial da Água, na última sexta-feira (22).

As ações reforçaram a importância de todos na preservação deste bem essencial à vida e foram realizadas nos períodos da manhã e tarde.

As atividades foram concentradas na alameda do Shopping Boulevard, onde a equipe do SAMAE montou a “Etinha”, uma réplica dos tanques da ETA (Estação de Tratamento de Água) que mostra todas as fases do tratamento de água.

A explicação aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE foi feita pelas engenheiras químicas da ETA, Taimara Sínico Moraes e Lilian Almeida.

Os alunos ainda aprenderam sobre a importância do uso consciente da água com a assistente social do SAMAE, Sandra Aparecida Salles Carrozzo. E Ainda tiveram explicações sobre o Rio Mogi Guaçu com a equipe da SAAMA.

E todos os ensinamentos foram reforçados com a apresentação da peça “Água à Vista” da Cia de Teatro Parafernália em parceria com a Renovias.