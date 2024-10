Mulher é detida por provocar incêndio em área verde na região dos Ypês

Uma mulher foi presa na noite desta quinta-feira (16), após atear fogo em uma área verde no Jardim Monte Líbano. O incidente ocorreu por volta das 21h40 e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Ação Rápida da Polícia

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a denúncias de que uma mulher havia colocado fogo em uma vegetação na região. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que as chamas já estavam consumindo parte da mata, que se localiza nos fundos da rodovia SP 340.

Diante da gravidade da situação, a equipe imediatamente acionou os Bombeiros para controlar o fogo, que ameaçava se alastrar ainda mais pela área.

Identificação e Prisão da Indiciada

Após a extinção das chamas, os policiais receberam características da autora do incêndio, fornecidas por populares. Com essas informações, a equipe realizou um patrulhamento nas imediações e conseguiu localizar E.C.O., a indiciada, nas proximidades do bairro.

Durante a abordagem, E.C.O. confessou que ateou fogo na vegetação porque teve sua bicicleta furtada por uma prima de seu amasio, e que ela tinha adentrado aquela mata com a bicicleta, e com isso ficou com raiva e ateou fogo na mata.. Ela foi detida sem o uso de algemas, e recebeu seus direitos constitucionais.

Consequências Legais

Após a prisão, a mulher foi conduzida ao plantão da Polícia Civil, onde a delegada de plantão, Dra. Raquel Cazali, tomou conhecimento do ocorrido. A delegada determinou a elaboração do corpo flagrancial e registrou a ocorrência sob o BOPC OH-4896, com base no artigo 41 da Lei Ambiental 9605/98, que trata da “provocação de incêndio em florestas e demais formas de vegetação”.

E.C.O. permanece presa e à disposição da Justiça.

Participaram da ocorrência os seguintes PMs:

CB PM Zanetti

CB PM QUEIROZ

3ºSGT PM Marcienta

CB PM De Paula

Cb PM P. Henrique

Cb PM Lepri

Cb PM Donizetti

Sd PM Corrêa