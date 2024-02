A Secretaria Municipal de Cultura divulgou nesta quinta-feira, 22 de fevereiro, um segundo chamamento público para expositores e terapeutas interessados em participar da 2ª Feira Mística de Mogi Guaçu. O evento é gratuito e ocorrerá no dia 16 de março, um sábado, das 10h às 22h, no Centro Cultural, no Jardim Camargo. O edital completo encontra-se no link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NDYxOTc3 nas páginas 4, 5 e 6.

As inscrições para as duas categorias serão nas próximas terça-feira, 26 de fevereiro, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, e quarta-feira, 27 de fevereiro, das 8h às 9h. A Pasta destaca que o cadastramento será realizado somente de forma presencial na sede da Secretaria de Cultura, localizada na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo.

Tanto para terapeutas quanto expositores, as vagas serão definidas por meio de sorteio que irá acontecer na quarta-feira, 27 de fevereiro, às 10h, no Centro Cultural. E para garantir a transparência do processo, os interessados poderão acompanhar o sorteio presencialmente, que também será gravado e divulgado posteriormente na conta do Youtube da Secretaria de Cultura.

Para os terapeutas serão disponibilizadas até 10 vagas entre a listagem de reiki, floral terapeuta, tarólogos, reflexologia, quick massagem, ayurveda mesas radiônicas, medicina chinesa (Auriculoterapia), barra de acess, cromoterapia, bandagem e cristalaloterapia. Além disso, também serão sorteadas outras três vagas para yoga, tai chi chuan e danças circulares.

Já entre os expositores serão três vagas para moda (indiana, roupa de pilates e tai chi chuan), sete vagas para estações de oráculos e até seis vagas de artigos medievais, cosplay e medieval/místico.