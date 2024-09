Colisão entre ônibus e carro é registrado na SP 340, divisa entre Mogi Guaçu e Mogi Mirim

Na manhã desta terça-feira, 24, um acidente envolvendo um ônibus e um carro aconteceu na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Guaçu (SP).

Conforme informações, por volta das 05h30, um ônibus Vw/Marcopolo de transporte municipal e um automóvel Vw/Voyage estavam na pista norte da SP 340, seguindo em direção a Mogi Mirim/Mogi Guaçu. No Km 168, por razões ainda desconhecidas, o motorista do ônibus, que transitava pela faixa 2, perdeu o controle e colidiu com o carro que estava na faixa 1, que, em seguida, bateu contra a proteção metálica da rodovia.

As equipes da concessionária responsável pela rodovia, a Renovias, e a Polícia Militar Rodoviária (PMR) foram acionadas para lidar com a situação. A faixa 1 foi interditada até a remoção dos veículos. O Voyage ficou bastante danificado na parte frontal e lateral, sendo retirado por um guincho da concessionária, enquanto o ônibus sofreu danos na frente, mas foi liberado para seguir viagem após as medidas necessárias.

Não houve registros de feridos.