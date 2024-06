Após 30 anos, seis ruas do Cidade Nova Mogi Guaçu, antigo Limoeiro, vão receber melhorias

A Administração Municipal iniciou mais um pacote de melhorias de mobilidade urbana que irá atingir cerca de 1,9 km em seis ruas do Cidade Nova Mogi Guaçu, antigo Limoeiro. O trabalho irá atender uma demanda de mais de 30 anos dos moradores da região e inclui entre os serviços nova infraestrutura, reconstrução de pavimento asfáltico, recapeamento asfáltico e drenagem. O prazo de conclusão é de seis meses. O trabalho começou pela drenagem e, no momento, é feita a instalação de galerias.

“Em três anos e meio de governo já recuperamos mais de 150 vias e outras 20 receberam nova infraestrutura. É o maior programa de recapeamento asfáltico do município após muitos anos sem nenhum investimento. Começamos o projeto do zero e estamos fazendo gestão para ampliar ainda mais esses números até o final da nossa gestão”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Entre as vias contempladas está a Estrada Policarpo Albino Canato, na qual será executado o recapeamento asfáltico de 790,50 metros lineares, colocação de rede em tubos de concreto para captação de águas pluviais e execução de guias e sarjetas. Nesta estrada ainda será feita a nova infraestrutura do acostamento e drenagem de 1.633,43 m² do lado direito no sentido centro-bairro, no trecho entre o Jardim Nova Alvorada até o Cidade Nova Mogi Guaçu.

Já a Rua Reinaldo da Silva Moreira irá receber 200 metros lineares de nova malha viária, enquanto a Rua Argimo Mendes será contemplada com o recape asfáltico de 370 metros lineares, implantação de boca de lobo, além da reconstrução do sarjetão situado no meio desta via. E na Avenida Nova Mogi Guaçu será feito o recapeamento de 331,72 metros lineares, que incluirá o entorno da praça que fica na avenida até a entrada do Jardim Nova Alvorada.

Por fim, a Rua Antonio da Silva Leme será contemplada com 92 metros lineares de recapeamento asfáltico e a Rua Luiz de Souza Mello com outros 68,23 metros lineares de novo asfalto.

O trabalho é executado pela Construtora Simoso e tem acompanhamento da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM). O valor de investimento é de R$ 1.620.000,00 por meio do Convênio São Paulo sem Papel obtido através de emenda da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo.