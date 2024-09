Ciclista morre após ser atropelado por caminhão que se evadiu na SP 340

Em um grave acidente na Rodovia SP 340, KM 178, trecho próximo ao trevo de Estiva Gerbi, um ciclista perdeu a vida por volta das 08h00 da manhã desta segunda-feira (09).

Segundo apurado pela RENOVIAS, o ciclista foi encontrado caído ao gramado lateral, atropelado por um caminhão que se evadiu do local sem ser identificado ainda.

Uma ambulância da concessionária encaminhou a vítima em estado grave para a Santa Casa, mas pouco tempo depois, foi confirmado o óbito da mesma, mas que é morador das proximidades.

A Polícia Civil assumiu a ocorrência e vai apurar a identidade do condutor do caminhão e as causas do acidente, a identidade da vítima não foi divulgada.