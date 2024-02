Banda Cover do Slipknot se apresentará em Mogi Guaçu nesta sexta-feira (09)

A banda Allyenados Slipknot Cover estara se apresentando em Mogi-Guaçu nesta sexta-feira (09/02) no “Carnarock”, evento anual realizado no Profeta Pub, uma das casas de shows mais tradicionais de Mogi-Guaçu e região. A banda foi formada em 2020 na cidade de Mogi-Guaçu e Mogi-Mirim, tendo hoje em sua formação Roberto Lopes (Vocalista interpretando Corey Taylor), Lucian Santon (Guitarrista interpretando Jim Root), Hugo William (Guitarrista interpretando Mick Thomson), Regis Gonder (Baixista interpretando Paul Gray), Wellington Franco (Baterista interpretando Jay Weinberg) e Max Cryox (interpretando DJ Sid Wilson).

A apresentação consiste em fazer um tributo a banda Slipknot (Des Moines, Iowa, EUA) uma das principais bandas de rock mundialmente conhecida na vertente do New Metal (um dos vários subgêneros do rock) que hoje em dia voltou estar em alta devido ao seu fator nostálgico para os fãs mais antigos e em evidência nas redes sociais para o publico mais jovem. A banda cover se apresenta com as principais caracteristicas da banda original, com suas tradicionais mascaras assustadoras, vestimentas e claro o som pesado das músicas do Slipknot, tudo para dar aos fãs uma sensação semelhante de como seria estar em um show da banda original.

Pós o período pandêmico, Allyenados Slipknot Cover começou a se apresentar em pubs e casas de shows por varias cidades da região de São Paulo e ate mesmo em Campo Grande no Mato Grosso do Sul. Esta semana eles voltam a se apresentar no Profeta Pub onde foi o primeiro show da banda. Para quem gosta de rock, é um ótimo programa para o final de semana, principalmente para os fãs de Slipknot que poderão cantar juntos as suas musicas favoritas.

O evento “CarnaRock” no Profeta Pub também contara com a banda de abertura Uberchaos, banda cover de KoЯn da cidade de Campinas.

O Profeta Pub abre as portas as 22:00 (BRT) e fica localizado na Rua Luiz Martini, 280 – Lot. Parque Real Guaçu em Mogi Guaçu. O valor dos ingressos é de R$ 20,00 (+ R$ 2,50 taxa) vendidos antecipadamente pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/carnarock/2332382?referrer=l.facebook.com

INGRESSOS PORTARIA:

Até às 23:00: R$ 25,00

Após 23:00: R$ 30,00

A portaria do Profeta Pub fecha as 01:00 da manhã (BRT), depois desse horário não é mais permitida a entrada.

Vale ressaltar que o evento é para maiores de 18 anos e é obrigatória a apresentação de documento original com foto na entrada.