APAE de Mogi Guaçu recebe 367 quilos de alimentos doados por Grupo de Voluntários da Neoenergia Elektro

A Operação Quilo, promovida pelo Programa de Voluntariado da Neoenergia Elektro, arrecadou um total de 367 quilos de itens como feijão, arroz, fubá, bolachas, sal, macarrão e açúcar que foram destinados, na última sexta-feira (12), a APAE de Mogi Guaçu. A ação contou com colaboradores da empresa que se engajaram no combate à fome. A mobilização para arrecadação foi realizada entre 25 de março e 5 de abril. Os voluntários conquistaram volume três vezes superior a arrecadação da Operação Quilo de 2023.

“A ação gerou uma grande mobilização dentro da empresa e o resultado demonstra a sensibilidade e o engajamento dos nossos colaboradores em contribuir com as famílias mais vulneráveis do nosso município”, comenta Fabio Lima, Gerente da Neoenergia Elektro.

A Operação Quilo é uma ação anual da Neoenergia e contempla a mobilização do Grupo de Voluntários na Holding (Rio de Janeiro), nos Complexos Eólicos e Solar (na Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí) e nas distribuidoras Neoenergia Elektro (SP/MS) Neoenergia Cosern(RN), Neoenergia Pernambuco (PE), Neoenergia Coelba (BA)e Neoenergia Brasília (DF).