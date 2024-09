38º Encontro de Corais de Mogi Guaçu acontece no sábado, 14 de setembro

Com uma trajetória de sucesso há mais de três décadas, o Encontro de Corais de Mogi Guaçu se consolidou como um evento especial no calendário cultural e musical da região. Em 2024, o evento celebra a sua 38ª edição e será realizado no próximo sábado, 14 de setembro, a partir das 19h, nas dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) João Bueno Junior, no Jardim Centenário. A entrada é gratuita.

Cerca de 200 coralistas participarão do espetáculo representando sete grupos, sendo: Coral Pinhalense (Espírito Santo do Pinhal), Coral Municipal de Mogi Mirim (Mogi Mirim), Coral Vocalis (Americana), Coral Municipal de Socorro (Socorro), Coral Vozes Sábias (Cabreúva), Coral Canto da Terra (Salto) e Coral Professora Zenaide Franco de Faria (Mogi Guaçu).

Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, o espetáculo tem como finalidade reafirmar o compromisso da Pasta com a promoção da música coralista e o fortalecimento dos laços entre músicos de diferentes cidades e idades. “O Encontro de Corais é conhecido por reunir uma ampla gama de corais, criando um espaço vibrante para apresentações e intercâmbio cultural”, disse o secretário de Cultura, André Sastri.

Ele disse também que o encontro proporciona uma plataforma única para que corais de diversas origens se apresentem e compartilhem suas experiências musicais, oferecendo ao público uma rica diversidade de estilos e repertórios. “Uma das principais características do evento é a sua capacidade de fomentar conexões entre músicos de todas as idades, no qual promove um ambiente acolhedor e colaborativo, onde as interações sociais são tão importantes quanto as apresentações no palco”, falou.

Segundo ele, esta abordagem de encontro cultural ajuda a criar e reforçar redes de amizade e apoio dentro da comunidade. “O evento não apenas celebra a música, mas também contribui para o enriquecimento cultural da região, com uma experiência enriquecedora tanto para os participantes quanto para o público”, comentou.

38º Encontro de Corais de Mogi Guaçu

Local: EMEF João Bueno Junior, no Jardim Centenário

Data: Sábado, 14 de setembro

Horário: 19h

Entrada gratuita