SAMAE assina contrato para reservatório no Pq. dos Eucaliptos

Importante passo foi dado pelo SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) visando aprimorar o abastecimento de água na zona sul.

Na tarde de quarta-feira (12), na sede da autarquia, foi assinado contrato com a Target Engenharia Civil e Elétrica para construção de outro reservatório na região do Parque dos Eucaliptos.

O documento foi assinado pelo superintendente, Mario Antonio Zaia, e o secretário autárquico de serviços e tratamento, Antonio Carlos Bento Junior. A Target foi representa por Fábio Vendemiatti, proprietário da empresa.

O investimento será de R$ 2,9 milhões com financiamento do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) da Caixa Econômica Federal.

A obra será iniciada em julho e o prazo de conclusão do serviço é de quatro meses.

O novo reservatório terá capacidade para armazenar 2,8 milhões de litros, capacidade igual a do reservatório do Jardim Itacolomy que também tem construção prevista para este ano.