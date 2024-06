Rápida ação da PM na Vila São Carlos resulta na prisão de ladrão em flagrante

Equipe da Polícia Militar atuou com precisão para deter indivíduo flagrado saindo de estabelecimento comercial com diversos objetos furtados

Uma ação rápida e eficiente da Polícia Militar resultou na prisão de um suspeito por furto qualificado mediante arrombamento em um estabelecimento comercial de Mogi Guaçu, na madrugada deste domingo (23).

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após um morador do andar superior do prédio ter ouvido barulhos suspeitos provenientes do comércio de utilidades e cosméticos.

Ao chegarem ao local, os policiais militares visualizaram um indivíduo saindo do estabelecimento carregando uma mochila. Imediatamente, foi dada ordem de parada e o suspeito, identificado como J.J.M.S., foi abordado e revistado.

Na mochila do indivíduo, os agentes encontraram 28 relógios diversos, 5 bonés e 1 aparelho celular, além de R$119 em dinheiro subtraído do caixa da loja. Dentro da mochila também foi apreendido um pé de cabra, utilizado para forçar a entrada no comércio.

“A ação rápida e precisa da nossa equipe foi fundamental para a prisão do suspeito em flagrante. Graças ao apoio do CGP (Comando de Grupo de Patrulhamento) e da equipe da viatura 132, conseguimos deter o indivíduo logo após a prática do crime”, destaca o Cabo PM Charles, um dos responsáveis pela ocorrência.

Após os procedimentos de praxe, o indiciado J.J.M.S. foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado mediante arrombamento. Os objetos furtados foram devolvidos ao proprietário do estabelecimento comercial.

Participaram a ação os seguinte PMs:

Cb PM Charles

Cb PM Lepri

Subtenente PM Dias

Cb PM Paulo Henrique

Cb PM Valter

Sd PM Vilela