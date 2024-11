Prefeitura vai realizar inscrições para uso do Teatro Tupec para o próximo ano no dia 2 de dezembro

A Secretaria Municipal de Cultura publicou no Diário Oficial do Município desta sexta-feira, 22 de novembro, o regulamento de inscrição para os interessados em realizar o agendamento para o uso do Teatro TUPEC do Centro Cultural no ano de 2025. O cadastramento será feito único e exclusivamente no dia 2 de dezembro, uma segunda-feira, no horário das 8h às 16h e somente pela via da Plataforma Guaçu Digital. O edital completo encontra-se no link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NTczMzA0 a partir da página 4.

A Pasta esclarece que, por meio do cadastro, os solicitantes demostram o interesse em relação a ordem de atendimento para a escolha da data de utilização do Teatro TUPEC em 2025. O formulário de inscrição estará disponível pelo link: https://processos.mogiguacu.sp.gov.br/portal/login.aspx e somente no dia 2 de dezembro das 8h às 16h.

É importante destacar que para efetivação do agendamento, todos os interessados devem estar previamente cadastrados na Plataforma Guaçu Digital pelo link: https://digital.mogiguacu.sp.gov.br, na aba Portal de Protocolo de Processos. “Não serão realizados agendamentos para produtores com CNPJ que não possuam cadastro na referida plataforma. O cadastro na Guaçu Digital deverá ser feito até o dia 1º de dezembro”, explicou o secretário de Cultura, André Sastri.