Prefeitura executa obra antienchente na Rua Vera Cruz no Jardim Itacolomy II

A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM), executa a obra antienchente em trecho da Rua Vera Cruz, no Jardim Itacolomy II, na Zona Sul de Mogi Guaçu. Com a realização deste trabalho, a Prefeitura irá atender e solucionar uma reivindicação antiga dos moradores que sofrem com as frequentes enchentes em períodos de chuvas fortes que atingem a área.

No local, equipe da SOM executa a instalação de uma galeria de 60 metros lineares, que está sendo feita com a colocação de seis tubos com diâmetro de 80 milímetros cada. Nesse trecho da Rua Vera Cruz já foi construída também uma boca de lobo que terá uma vazão de 600 milímetros para a captação das águas pluviais.

Além disso, será construída ainda para maior captação de água, uma caixa com grelha que terá tubulação de 800 milímetros e que será interligada com outra caixa que já está instalada na Rua Célio Penteado de Oliveira. A obra é realizada com recursos próprios da Prefeitura de Mogi Guaçu.

“Com o objetivo de diminuir o volume de água que acumula nessa rua quando ocorrem chuvas fortes, estamos conseguindo executar esse serviço em tempo ágil e, assim, vamos terminar essa obra que é de extrema importância para os moradores daquela região o quanto antes”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.