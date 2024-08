Polícia Militar atende caso de violência doméstica no Bairro Santa Maria

A Polícia Militar, atuou prontamente no atendimento a uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Santa Maria, em Mogi Guaçu.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a uma denúncia de agressão. No local, os policiais militares entraram em contato com a sra. S., que havia acolhido a vítima, R.C.F.V.

R. informou aos policiais que havia brigado com seu cônjuge, D.G.T., com quem está há 7 anos. Segundo ela, D. a teria agredido com tijoladas na cabeça e a arrastado pelo chão, com intenção de matá-la.

Após colher mais informações, a equipe policial se dirigiu à residência do casal, onde encontraram D. Os dois foram então conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado de plantão, Elivan Vera Cruz, registrou o boletim de ocorrência e determinou uma medida protetiva contra D.

Apesar da medida protetiva, R. não desejou representar criminalmente contra o companheiro e não quis que ele fosse preso, solicitando apenas a medida protetiva. Diante disso, D. foi liberado após os procedimentos.