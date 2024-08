Mulher morre ao ser atropelada por moto na Avenida Mogi Mirim

Uma grave acidente tirou a vida de uma pedestre por volta das 09h30 da manhã desta terça-feira (13), na Avenida Mogi Mirim, próximo a antiga loja da Mitsubishi (Jardim Guaçu Mirim/Parque Guainco).

A vítima atravessava a via quando foi surpreendida pelo motociclista, que não conseguiu evitar a colisão, socorristas do SAMU e Resgate do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros á vitima, mas o óbito foi constado por um médico no local. O motociclista não se feriu.

Ainda não há informações sobre as condições do acidente e nem, a vítima foi identificado como sendo Fumiko Satomi Gomi, de 81anos. A PM resguardou o local que passou por Perícia.