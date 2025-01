Mulher de 35 anos é encontrada morta dentro de casa, a suspeita é de homicídio

Na manhã deste domingo (12), a Polícia Militar de Mogi Guaçu foi acionada para verificar um encontro de cadáver, após chamado do SAMU que informou sobre um caso suspeito na residência de uma família na Rua Mário de Campos, no Jardim Boa Esperança. As autoridades chegaram ao local e encontraram uma mulher, identificado como sendo Vanessa Soares da Silva Pereira de 35 anos, já em óbito sobre a cama, apresentando múltiplos sinais de agressão, especialmente na região do rosto.

Os PMs Cabo Bardela e Soldado Meles registraram a ocorrência acompanhados dos PMs 1° Tenente Wadson e outros policiais, demonstrando a seriedade da ocorrência.

Circunstâncias do Caso

O corpo foi encontrado no quarto da vítima, que estava sob cuidados da ambulância do SAMU, com o médico Dr. Arthur Almeida Borges confirmando o óbito. De imediato, o local foi preservado e a perícia foi acionada. A Polícia Científica realizou os trabalhos necessários e recolheram itens de roupa manchados de sangue para análise.

Um dos filhos do casal foi ouvido e relatou que, durante a madrugada, por volta das 4h00, ouviu discussões entre os pais, algo que ocorria com frequência. Ele se levantou para verificar a situação, mas ao chegar ao quarto, percebeu que a discussão havia cessado e retornou ao seu quarto. Ao amanhecer, por volta das 7h00, encontrou a mãe desfalecida ao lado da cama, enquanto o pai não estava mais no local.

Ações da Polícia

A Delegada de Plantão, Dr. Giselle, acompanhou a ocorrência, e o filho da vítima foi ouvido como testemunha antes de ser liberado. A funerária de plantão, São José, foi acionada e removeu o corpo da residência.

A investigação segue em andamento, com a polícia trabalhando para esclarecer os detalhes deste trágico evento e identificar as circunstâncias que levaram à morte da mulher, que é tratada como um possível caso de homicídio.