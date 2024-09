Motociclista perde a vida em grave acidente no trevo da Roseira

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um homem na tarde deste domingo, dia 22, no “trevo da Roseira”, na Rodovia SPI-177/342, que liga Mogi Guaçu a Itapira.

Segundo informações preliminares, por volta das 14h, a vítima, cujos dados não foram divulgados, pilotava uma motocicleta Honda/CG 160, nas cores preta e vermelha, nas proximidades do acesso à ‘Estrada Municipal Vicente Ortiz de Camargo’.

Uma carreta à frente do motociclista transportava maquinário agrícola e, em determinado momento, enroscou em uma fiação sobre a rodovia, rompendo os cabos, que caíram na pista. O motociclista não teve tempo de desviar ou frear, colidindo com a fiação e sendo violentamente arremessado ao solo, onde permaneceu em uma das faixas, com ferimentos graves e perda significativa de sangue.

Outros motoristas que passavam pelo local pararam para ajudar e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Infelizmente, a vítima faleceu antes da chegada do socorro.

O trecho foi interditado para a realização de perícia pela Polícia Técnica Científica. Após os trabalhos, o corpo será removido pelo serviço funerário e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Campinas (SP) para exames e liberação aos familiares. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.