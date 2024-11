Mogi Guaçu terá diversos eventos culturais em novembro

Mogi Guaçu está repleta de atrações culturais em novembro de 2024, incluindo cinema, feira, gastronomia e música. Os eventos, promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura, vão proporcionar uma experiência cultural diversificada para todos os gostos. Confira os principais eventos para mês de novembro na cidade.

Feirarte

Na terça-feira, dia 12 de novembro, a partir das 18h, vai ser realizada mais uma edição da FEIRARTE. A programação musical fica por conta de Ed Campos e do Coral Santa Tereza. O evento reúne arte, artesanato e gastronomia no Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, no Jardim Camargo.

Feira

A Feira Afro-Cultural 2024, que conta com a parceria da Associação Cultural Afro Guaçuana (ACAG), terá apresentações de dança, Festival de Hip Hop e Cultura Urbana (grafite, skate, DJs, batalha de rima, músicas autorais e oficina de pintura e de dança). O evento será realizado no dia 20 de novembro, feriado nacional do Dia da Consciência Negra, no Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo. A entrada é franca e o local contará com praça de alimentação e Feira de Artesanato e Economia Criativa. A Feira Afro-Cultural vai acontecer no período das 10h às 19h e, na sequência, o Concurso Pérola Negra e Mister Beleza.

Café Cultural

Nos dias 14 e 21 de novembro, a Secretaria de Cultura promove o Café Cultural. Os encontros irão ocorrer na Biblioteca Municipal João XXIII, no Jardim Camargo, no horário das 13h30 às 16h30. Na próxima quinta-feira, 14, o tema do evento será Encontro com a leitura, relatos e trocas de experiência. Na quinta-feira, 21 de novembro, terá a exibição do filme Melhor é Impossível e, depois, uma roda de debate sobre o enredo da película. O filme será exibido na sala de vídeo Célia Maria Stábile.

Tela Viva

Com exibições sempre às quintas-feiras, às 19h30, na sala de vídeo Célia Maria Stábile do Centro Cultural, no Jardim Camargo, o Tela Viva deste mês terá as apresentações dos seguintes filmes:

14/11 – Ed Wood (EUA)

21/11 – Quatro Destinos (EUA)

28/11 – Onibaba – A mulher demônio (Japão)

Samba

No domingo, 24 de novembro, irá acontecer o tradicional Samba da Estação na Praça Duque de Caxias, no Centro, em frente a antiga estação de trem. O evento começa a partir das 10h com a alegria do Grupo de Estação.