Mogi Guaçu se destaca entre cidades paulistas que mais geraram empregos no mês de abril

Mogi Guaçu segue alcançando posição de destaque quando o assunto é geração de empregos. A cidade fechou abril com saldo positivo em 1.136 empregos, figurando entre as que mais postos de trabalho geraram ao longo do mês em todo o Estado de São Paulo. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego e podem ser conferidos no painel do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

O município aparece na lista dos 50 com mais contratações no período: é a 12ª na classificação pela maior média de vagas com carteira assinada por mil habitantes. Neste caso, Mogi Guaçu atingiu o índice de 14,96 vagas por mil habitantes, à frente de cidades como Araçatuba e Taubaté, que são maiores.

Segundo os dados, a cidade realizou 2.927 admissões em abril, com 1.791 desligamentos – um saldo positivo, portanto, de 1.136 empregos. Já no período de janeiro a abril desse ano, Mogi Guaçu somou 10.138 admissões. “Os números mostram o quanto avançamos na questão de emprego e estamos otimistas que fecharemos o ano com saldo ainda mais positivo por conta das novas empresas que estão se instalando”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

O Estado criou 76.299 vagas de emprego com carteira assinada no mês de abril. Nos quatro primeiros meses deste ano, foram criados 287.968 postos. Já no acumulado de 12 meses, de maio de 2023 a abril de 2024, foram 476.896 oportunidades.

Aumento da confiança

Levantamento da Secretaria Municipal de Habitação, Indústria e Comércio mostra o quanto a cidade avançou nos últimos anos. Em relação à abertura de empresa no período de janeiro de 2021 a maio de 2024 foram 5.366 novas inscrições de pessoa jurídica e 436 inscrições de pessoa física. Entre maio de 2023 a maio de 2024 foram emitidos 5.806 alvarás.

“A confiança em Mogi Guaçu aumentou e temos feito gestão para que nossos números melhorem cada vez mais. Para que nossa população tenha um mercado amplo de trabalho na própria cidade. Essa retomada da confiança da iniciativa privada é comprovada com a chegada de multinacionais, como a italiana Smalticeram e tantas outras empresas”, reforçou o prefeito ao lembrar ainda da instalação de duas empresas do Grupo Randon, a Castertech e a Suspensys – a primeira delas, já em funcionamento.