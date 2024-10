Guaçuano Eduardo Henrique é campeão da Omasp 2024

O estudante Eduardo Henrique dos Santos, aluno do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Nelson Gerardi, conquistou o título de campeão da Olimpíada de Matemática de São Paulo (OMASP) 2024. O guaçuano é um dos 225 medalhistas de ouro entre os 16.500 participantes que chegaram a terceira fase da competição, que envolveu um total de 2,56 milhões de estudantes nas três fases.

“Esse feito brilhante tem um significado ainda mais especial para nossa cidade. Eduardo é filho do Guarda Civil Municipal, Roberto, um servidor dedicado da nossa Prefeitura que está afastado por questões de saúde”, comentou o prefeito Rodrigo Falsertti, durante uma visita ao GCM Roberto ao lado do vice-prefeito Major Tuckumantel, quando eles ouviram do próprio Eduardo sua brilhante conquista.

“A história de Eduardo é um exemplo de dedicação e sua vitória é motivo de orgulho para toda a cidade de Mogi Guaçu. Parabenizamos Eduardo, sua família e a Escola Nelson Gerardi por esse grande triunfo. Que esse sucesso inspire muitos outros jovens a acreditarem em seu potencial e seguirem o caminho do conhecimento”, ressaltou o chefe do Executivo.