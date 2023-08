Governador Tarcísio é recebido pelo Prefeito Rodrigo Falsetti em entrega aa nova Rodovia Guaçu-Itapira

O Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, esteve com sua comitiva oficial em Mogi Guaçu na tarde deste sábado (12) onde foi oficialmente inaugurada a Rodovia

Carmem Ruete de Oliveira (SPI-177/342), conquista do Deputado Estadual Barros Munhoz, de Itapira.

Na presença do Prefeito Rodrigo Falsetti e autoridades guaçuanas, o Governador anunciou a obra do novo prédio do 26º Batalhão de Polícia Militar em Mogi Guaçu e investimentos do Estado para que seja reativado o IML (Instituto Médico Legal) de nossa cidade que hoje atende em Campinas.

Título de Cidadão Guaçuano

Tarcísio também recebeu o título de “Cidadão Guaçuano” de autoria do Vereador Jéferson Luís e aprovado por unanimidade dos vereadores da Câmara Municipal de Mogi Guaçu.

Em agradecimento, Tarcísio disse: “Guardarei esse título no coração com muito carinho”.