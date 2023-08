Prefeito Rodrigo Falsetti recebe governador Tarcísio de Freitas

Neste sábado, dia 12 de agosto, o prefeito Rodrigo Falsetti vai receber o governador Tarcísio de Freitas e o deputado estadual Barros Munhoz, entre outras autoridades de toda a região, na SPI 177/342, na antiga vicinal que liga Mogi Guaçu a Itapira, a partir das 14h, quando o Governo do Estado fará a entrega oficial de reforma da rodovia, agora denominada como Carmem Ruete de Oliveira.

O cerimonial será realizado nas proximidades do Trevo da Roseira, em Mogi Guaçu, no Km 5,6. O trecho de 22,9 quilômetros, que interliga as rodovias SP-342 (Mogi Guaçu a Espírito Santo do Pinhal) e SP-352 (Itapira a Jacutinga) foi totalmente revitalizado. As obras contemplaram a recuperação total do pavimento, construção de acostamentos, além de novos dispositivos de retorno e faixas adicionais. Todo o trecho recebeu nova sinalização.

Na última quarta-feira, dia 9 de agosto, o prefeito guaçuano recebeu a equipe do Governo do Estado, a fim de ajustar o cerimonial para a inauguração da obra. “Acompanhei a visita técnica da equipe do governador Tarcísio de Freitas, que estará em Mogi Guaçu neste sábado. Trata-se de uma obra importantíssima, que proporcionará mais segurança e conforto a motoristas e melhores condições de escoamento da produção agrícola”, comentou.

O chefe do Executivo também lembrou do trabalho realizado pelo deputado estadual Barros Munhoz. “Essa conquista tem a digital de trabalho do incansável deputado e amigo Barros Munhoz. Convido a todos os que quiserem para que estejam conosco em mais essa inauguração”, convidou Rodrigo Falsetti.

A SPI 177/342 foi estadualizada em 2014 e a reforma total da rodovia custou aos cofres estaduais mais de R$ 80 milhões. As obras foram iniciadas em maio de 2021 e tiveram a supervisão do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).