Clarice Lispector, pintora e escritora, é destaque na Mostra de Arte Híbrida

Uma das mais importantes escritoras brasileiras do século XX também pintava quadros. As pinturas feitas por Clarice Lispector, autora de romances, contos e ensaios, e a relação de seus quadros com as obras que escreveu são temas da imersão gratuita sobre literatura e pintura conduzida pela escritora, jornalista e crítica de arte brasileira, Veronica Stigger, neste sábado, dia 5 de outubro, na Cia da Hebe, em Espírito Santo do Pinhal (SP). A imersão “Clarice Lispector: Escritora e Pintora” aborda o período entre 1975 e 1976, quando a escritora, sem nenhuma ambição profissional, dedicou-se à pintura, porém sem nunca ter exposto o que produziu. Em seus quadros, é possível ver algumas recorrências, como o tratamento gestual, o apego à matéria, o colorido intenso e a recusa de contornos definidos.

A imersão realizada por Veronica Stigger acontecerá durante a 1ª Mostra de Arte Híbrida da Cia da Hebe e irá apresentar como a atividade plástica de Clarice Lispector se aproxima de seus escritos e as pinturas, em certa medida, trazem à tona questões semelhantes às tratadas em suas obras. Doutora em Teoria e Crítica de Arte pela Universidade de São Paulo (USP), Veronica realizou pesquisas de pós-doutorado junto à Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ao Museu de Arte Contemporânea da USP e ao Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Com Eucanaã Ferraz, assinou a curadoria da exposição Constelação Clarice (2021-2022), no Instituto Moreira Salles (IMS), e com Eduardo Sterzi e Marta Mestre, a da Desvairar 22 (2022), no Sesc Pinheiros.

A Mostra de Arte Híbrida é uma iniciativa da Cia da Hebe para trazer à Espírito Santo do Pinhal projetos artísticos e contemporâneos que irão impulsionar a cultura, beneficiando moradores, visitantes e turistas e impulsionando os setores de comércio e serviços do município.

Associação de arte e cultura sem fins lucrativos que ocupa um casarão com 121 anos no centro de Espírito Santo do Pinhal, a Cia da Hebe oferece, em sua programação gratuita, oficinas, encontros, conversas, promovendo a formação, informação, criação e convivência por meio da arte.

Iniciada em 21 de setembro, com uma oficina de colagem e um espetáculo de dança, a Mostra contou também com a oficina gratuita “Toques de Tambor na Cultura Popular Brasileira” e seguirá com várias oficinas, entre elas a do fotógrafo Cristiano Mascaro, que abordará fotografia e cidade (urbanidade); e “Poesia, corpo e artes gráficas”, com André Gravatá, além do espetáculo de teatro “Meu nome: Mamãe”, da Mundana Companhia, com Aury Porto.

Serviço:

Imersão “Clarice Lispector: Escritora e Pintora” – com Veronica Stigger

Data/horário: 05 de outubro, das 10 às 13h

Inscrições gratuitas: 1ª Mostra de Arte Híbrida – Cia da Hebe

Endereço da Cia da Hebe – Rua Capitão João Batista Mendes Silva, 175, no centro de Espírito Santo do Pinhal / SP