Motorista fica ferido após bater em poste em Mogi Mirim

Um acidente de trânsito foi registrado na Rodovia Deputado Nagib Chaib, em Mogi Mirim (SP), no final da manhã desta quinta-feira, dia 3. Um carro ficou destruído após bater em um poste, deixando o motorista ferido.

De acordo com informações iniciais de populares, pouco antes das 11h30 da manhã, um veículo modelo Renault/Sandero, conduzido por um homem de aproximadamente 60 anos, trafegava pela rodovia no sentido à Mogi Guaçu, e nas proximidades do prédio da Secretaria de Educação de Mogi Mirim, em um trecho já conhecido em virtude de acidentes, o condutor veio a perder o controle do carro vindo a colidir violentamente contra um poste de iluminação pública. Às circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas, no entanto, há principal hipótese é que o motorista sofreu um mal súbito.

A pancada foi forte, destruindo à parte frontal do veículo e espalhando destroços no local. O condutor ficou ferido, apresentando sangramento na região da face.

Outros motoristas e populares que passavam pelo local no momento do acidente prestaram assistência e acionaram os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Com a chegada da equipe de resgate, a vítima foi removida do interior do veículo, colocada em uma maca e encaminhada para atendimento hospitalar. O seu estado de saúde não foi atualizado.

O local foi sinalizado e uma das faixas interditada para a realização do atendimento, e posteriormente, a remoção do veículo. Às circunstâncias do acidente serão apuradas. Equipes do Bombeiro Municipal e da Guarda Civil Municipal também compareceram ao local.

“A matéria está em atualização e poderá ser alterada para incluirmos novos dados da ocorrência”.

Fonte: MogiHojeNoticias