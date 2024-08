Casal sofre ferimentos graves após forte colisão entre carro e moto na Clara Lanzi

No final da noite deste domingo (11), um grave acidente foi registrado na Avenida Clara Lanzi Bueno, Jardim Ypê I, local conhecido como “rotatória da Lanzi”.

Uma Yamaha XT 600 atingiu a lateral de um Renault Kweed de forma violenta, causando ferimentos graves no condutor e na garupa, uma mulher, a qual teve fratura exposta em uma das pernas.

O SAMU e o Corpo de Bombeiro foram os responsáveis pelos atendimentos e remoção de ambos os feridos para a Santa Casa, não há informações sobre o estado de saúde de ambos ainda.

O motorista do carro não se feriu. As autoridades vão apurar as responsabilidade dos envolvidos no acidente, o fato foi registrado pela PM.

Fotos: Internet (Redes Sociais)