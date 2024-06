Aposentado perde controle do carro e cai no Córrego dos Macacos

Por volta das 15h00 desta quinta-feira (20), um aposentado que conduzia um veículo VW Gol que seguia pela Rua Marília, no Jardim Itacolomy, perdeu o controle do veículo ao acessar a Travessa Sumaré, ele atravessou a Rua Cristóvão Colombo e invadiu a área verde onde fica a lagoa do Córrego dos Macacos, ficando parte do veículo submerso.

Populares e testemunhas conseguiram retirar o aposentado de dentro do veículo, a Polícia Militar chegou ao local minutos após o acidente e acionou o SAMU para prestar os primeiros socorros e encaminhar o aposentado para o Pronto Socorro com fermentos leves, principalmente no rosto.

Fotos: Rodrigo Fernandes