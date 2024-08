Acidente na SP 340, região das Chácaras Alvorada mata motociclista na noite deste sábado (24)

FATALIDADE | Motociclista perde a vida após colisão com carro na SP-340, em Mogi Guaçu

Um motociclista morreu após um acidente com um carro na noite deste sábado (24), na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Guaçu (SP). Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

De acordo com as informações, por volta das 20h30 da noite, o motociclista que não teve a sua identidade divulgada, trafegava na rodovia com uma Honda/Biz, no sentido Sul, em Mogi Guaçu, e na altura do Km 189,700, por razões a serem esclarecidas oficialmente pelas autoridades, ocorreu uma colisão com um veículo Jeep/Renegade, ocupado por duas pessoas.

Segundo relatou o condutor do Jeep a concessionária, ele trafegava na rodovia, e na altura do quilômetro citado, se deparou com a motocicleta em baixa velocidade e sem a iluminação traseira a sua frente, não havendo tempo hábil de frear ou desviar, atingindo-a lateralmente, e na sequência, a Biz invadiu o canteiro central, já o carro parou no acostamento. Com o impacto, o motociclista foi violentamente lançado ao solo, sofrendo ferimentos graves.

Equipes de resgate e tráfego da concessionária responsável pela pista (Renovias) e da Polícia Militar Rodoviária (PMR), foram acionadas para o atendimento da ocorrência, e no local, os socorristas prestaram os primeiros atendimentos ao motociclista, que foi socorrido e encaminhado em estado grave até o Pronto Socorro, onde infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu. Os ocupantes do carro foram atendidos pela ambulância, porém, recusaram o atendimento hospitalar.

O local do acidente foi preservado e a Polícia Técnica Científica acionada para a realização dos trabalhos periciais, e posteriormente, com a conclusão da perícia, já na madrugada deste domingo, 25, o automóvel que ficou danificado na parte lateral dianteira, foi liberado pela polícia e removido até um posto de serviço. A motocicleta ficou completamente destruída e foi removida até base da Polícia Militar Rodoviária, em Mogi Mirim.