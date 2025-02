Motociclista perde a vida em acidente na SP 340, próximo ao trevo de Estiva Gerbi

Na noite de sexta-feira, dia 7, um grave acidente na Rodovia Deputado Mário Beni (SP 340), em Mogi Guaçu, resultou na morte de um motociclista. O incidente ocorreu por volta das 19h25, no quilômetro 173, na pista em direção a Campinas, envolvendo uma motocicleta Honda CG Start de cor azul e um Ford Ka vermelho.

Segundo apurado, o motociclista estava na faixa um da pista, entre Estiva Gerbi e Mogi Guaçu, quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da moto e tombou entre a faixa e o canteiro central. O carro que seguia na mesma direção acabou atropelando-o, fazendo com que ele fosse lançado para o canteiro central, enquanto o veículo parou no acostamento.

Equipes de emergência foram enviadas rapidamente ao local para prestar socorro e realizar os procedimentos de atendimento. A concessionária responsável pela rodovia, Renovias, além do Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Militar Rodoviária, também estiveram presentes.

Infelizmente, o motociclista não sobreviveu aos ferimentos e foi declarado morto no local. O veículo envolvido no acidente era ocupado por quatro pessoas, que não sofreram ferimentos.

As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. A Polícia Técnica Científica foi acionada para coletar evidências e esclarecer os detalhes do incidente. Após a perícia, o corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campinas para a realização de exames antes da liberação aos familiares.

Apesar da gravidade do acidente, o trânsito na região permaneceu fluido durante o atendimento da ocorrência.