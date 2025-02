Estão abertas as inscrições para expositores e terapeutas interessados em participar da 3ª Feira Mística de Mogi Guaçu

A Secretaria Municipal de Cultura divulgou o edital de inscrição para expositores e para os terapeutas e oráculos interessados em participar da 3ª Feira Mística de Mogi Guaçu. O evento é gratuito e ocorrerá no dia 22 de março, um sábado, das 12h às 22h, no Centro Cultural, no Jardim Camargo.

Expositores

Nesta área, as inscrições são para expositores de artesanato, itens de arte, artigos, cosméticos e vestuários. O edital completo encontra-se disponível no Diário Oficial do Município pelo link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NjE0MzY3, a partir da página 4.

O cadastramento poderá ser feito de forma online pelo link: https://bit.ly/FormFeiraMistica2025 ou presencialmente na sede da Secretaria de Cultura, na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo, no horário das 8h às 12h30 e das 13h30 às 16h30. As inscrições se encerrarão às 11h do dia 13 de março.

A presente chamada visa selecionar até 35 expositores para participarem da Feira Mística de Mogi Guaçu. Serão selecionados, por meio de sorteio, 20 expositores de artesanato, artigos e itens de arteterapia para japamalas, cordões de oração, imagens, artigos para meditação, pedras, pedraria, artigos místicos, pedras brasileiras, bijuterias, decoração, mandalas e acessórios em geral.

Além disso, serão sorteados seis expositores de cosméticos e artigos fitoterápicos para ervas, banhos, sais, sprays, escalda pés, florais, óleos, óleo essencial, saboaria, cosméticos naturais e perfumes. E ainda mais três para expositores de moda indiana, roupa de pilates, roupa de tai chi chuan e outras seis vagas para expositores de artigos medievais e cosplay medieval/místico.

Terapeutas e Oráculos

A presente chamada visa selecionar até 15 terapeutas e cinco oráculos, visando a ocupação das estações de atendimento, para participarem da 3ª Feira Mística de Mogi Guaçu. O edital dessas inscrições está no link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NjE1MTQ0, a partir da página 3.

Neste caso, as inscrições poderão ser realizadas de forma presencial na sede da Secretaria de Cultura, na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo, no horário das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h30. O interessado também pode fazer o cadastro por meio da plataforma Google Forms pelo link: https://encurtador.com.br/Fhr48. As inscrições se encerrarão às 11h do dia 13 de março.