Sistema Nacional do Programa Bolsa Família ficará fora do ar até o dia 16 de março

O Governo Federal informou que está implantando um novo sistema para o Programa Bolsa Família, o que resultará na indisponibilidade temporária do sistema atual em todo o Brasil até o dia 16 de março. O novo sistema entrará em operação a partir do dia 17 de março. O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do país, reconhecido por já ter tirado milhões de famílias brasileiras da fome.

A mudança para o novo sistema será feita de uma única vez, com o desligamento do sistema anterior e a habilitação do novo portal, que se tornará a única fonte de gestão das informações cadastrais.

Em decorrência do sistema ficar ainda indisponível por mais 10 dias, as pessoas que precisam de orientação ou de esclarecimento de dúvidas, estão sendo atendidas presencialmente na sede do CadÚnico de Mogi Guaçu, na Rua Santa Júlia, 111, na Vila Júlia, ou pelos telefones (19) 3851.7710 e (19) 99895.6597 (WhatsApp). No entanto, novos cadastros ao programa, assim como a entrega de documentação e de agendamento de entrevistas serão efetuadas somente quando o novo sistema entrar em operação.

A coordenadora do Cadastro Único (CadÚnico) e do Bolsa Família de Mogi Guaçu, Antonina de Cássia Barbosa Estancial, explicou que o Governo Federal está implantando um novo sistema que irá possibilitar mais proteção e segurança sobre as informações das famílias. “Além de garantir renda para as famílias em situação de pobreza, o programa busca integrar políticas públicas de transformação social, fortalecendo o acesso das famílias a direitos básicos, como saúde, educação, esporte e assistência social”, disse.

Programa Bolsa Família online

Sistema indisponível até o dia 16 de março.

Retorno do atendimento com o novo sistema em operação no dia 17 de março

CadÚnico

Dúvidas e orientações sobre o Programa Bolsa Família durante o período estão sendo esclarecidas de forma presencial na sede do CadÚnico de Mogi Guaçu, na Rua Santa Júlia, 111, na Vila Júlia, ou pelos telefones (19) 3851.7710 e (19) 99895.6597 (WhatsApp).