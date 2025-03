Assaltantes são presos pela PM após roubo em farmácia no Jardim Progresso

Na noite desta quarta-feira (05), a Polícia Militar foi acionada para atender a um caso de roubo em andamento na Drogaria Raia, localizada no Jardim Progresso. A equipe, sob o comando do 1º Tenente PM Domininhaki, recebeu informações detalhadas sobre os suspeitos e imediatamente iniciou um patrulhamento na área.

Enquanto realizavam as buscas, os policiais avistaram dois indivíduos em frente a uma residência na Rua João Batista Franco, cujas características correspondiam às descrições dos autores do roubo. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos tentaram escapar para dentro da casa. Com o apoio de outras viaturas, a equipe entrou na residência e conseguiu deter os dois homens.

Durante a abordagem, um dos detidos, J. B. V., foi encontrado com uma mochila contendo R$ 1.490,50 em dinheiro e quatro aparelhos de barbear da marca Gilete March-III, avaliados em R$ 139,60. Além disso, uma faca foi apreendida em sua cintura. O segundo suspeito, P. E. V. J., tentava evadir-se, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo.

Detalhes do Roubo

As vítimas relataram que estavam fechando o estabelecimento quando foram surpreendidas pelos assaltantes, sendo que um deles insinuou estar armado. Os criminosos subtraíram uma quantia em dinheiro e produtos das prateleiras antes de fugir a pé.

Na delegacia, João Batista admitiu ter portado uma arma de fogo durante o roubo, alegando que a dispensou em um terreno baldio próximo à sua residência. Apesar das buscas realizadas pela equipe, a arma não foi localizada.

Após as formalidades, os suspeitos foram autuados por roubo e permanecerão à disposição da Justiça. A delegada de plantão, Dra. Raquel Cazali, registrou o flagrante através do boletim de ocorrência. Os valores e os produtos roubados foram devolvidos ao gerente da farmácia.

