Vitalidade e Alegria: O triunfo do “Bloco das Experiências” no carnaval guaçuano

O Bloco das Experiências fez história no Carnaval 2025. Com uma participação marcante no pré-Carnaval em 11 de fevereiro e desfiles inesquecíveis nos dias 1º e 2 de março, o bloco mostrou toda a sua energia, alegria e representatividade, conquistando o Troféu Revelação deste ano.

Composto por membros da terceira idade que esbanjam vitalidade e paixão pelo samba, o Bloco das Experiências provou que o Carnaval é para todos e que a experiência é um verdadeiro trunfo na avenida. O reconhecimento com o Troféu Revelação reforça a importância da inclusão e da valorização

Diego Kuhnen agradece a dedicação de todos os integrantes do Bloco das Experientes, que brilharam no pré-Carnaval e nos desfiles oficiais, conquistando o Troféu Revelação 2025. Ele reafirma o compromisso de promover aulas e oficinas de artesanato, música e dança nos meses que antecedem o Carnaval, comprovando que essa iniciativa vai além da folia, sendo uma poderosa ferramenta para promover uma melhor qualidade de vida.