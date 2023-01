Vereador Guilherme da Farmácia assume a Secretaria de Habitação, Indústria e Comércio 

A noite de quarta-feira, dia 18 de janeiro, foi marcada pela solenidade de posse do secretário Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia, na Secretaria de Habitação, Indústria e Comércio, durante evento realizado no auditório da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg).

O novo secretário recepcionou os familiares, vereadores, secretários municipais, empresários, representantes de entidades, líderes religiosos, políticos de Mogi Guaçu e região, além do prefeito Rodrigo Falsetti, do vice-prefeito, major Marcos Tuckumantel, do deputado estadual Barros Munhoz e do presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA-SP), Vinicius Marchese.

“São dois pontos importantes que precisamos avançar: habitação e geração de emprego por meio da indústria e do comércio. Nossa meta é desenvolver políticas públicas para essas áreas e buscar parcerias para que tenhamos um desenvolvimento ainda maior, sendo nossa principal meta fazer com que Mogi Guaçu volte a ser uma cidade de oportunidades. Desejo sucesso ao Guilherme e coloco todo o nosso grupo à sua disposição para trabalharmos juntos”, ressaltou o prefeito Rodrigo Falsetti.

O novo secretário agradeceu os presentes e confidenciou que a decisão de deixar a Câmara não foi fácil, mas que está pronto para trabalhar ainda mais em prol de Mogi Guaçu. Afirmou que buscará parceiros juntos aos Governos Estadual e Federal para que as metas já traçadas sejam cumpridas, que são a geração de emprego e renda, o desenvolvimento do comércio, apoio aos empresários e alavancar a política pública habitacional do município.

“O nosso partido é Mogi Guaçu e vamos batalhar por uma cidade melhor, uma cidade pujante. Agradeço a confiança do amigo e prefeito Rodrigo Falsetti e quero dizer que assumo a gestão dessa Secretaria com bastante entusiasmo e venho para somar. Os desafios são grandes, mas iremos vencê-los com muito trabalho e dedicação, sempre olhando para o comerciante, para o empresário e para a população”, destacou Guilherme da Farmácia.

“Vamos fazer um trabalho forte junto aos governos Federal e Estadual para trazermos moradias populares, principalmente para a população de baixa renda. É através da unidade que vamos atingir nossos objetivos”, finalizou o secretário de Habitação, Indústria e Comércio.

O novo secretário recebeu as boas-vindas do deputado Barros Munhoz, do presidente da Acimg, José Rubens de Carvalho, o Rubinho, e do presidente do CREA, Vinicius Marchese, que compuseram a mesa de autoridades junto com o prefeito Rodrigo Falsetti.