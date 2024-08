Tradicional loja de roupa masculina é destruída pelo fogo no Centro

A loja de roupas masculinas, Liberté, localizada na Rua XV de Novembro, Centro, foi consumida pelo fogo no final da noite desta quarta-feira (21).

Populares acionaram o corpo de Bombeiros quando perceberam muita fumaça saindo do local. Quando os Bombeiros chegaram, as chamas já haviam tomado toda a loja, só restou aos agentes combater as chamas.

A rua precisou ser interditada com apoio da GCM. Não foi relatado vítimas. A Perícia vai apurar as causas do incêndio.