SAMAE recebe certificado internacional pelo uso de energia limpa

Este Dia Mundial do Meio Ambiente é especial para o SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto), pois a autarquia comemora o Certificado Internacional de Energia Renovável (I-REC), recebido na terça-feira (4).

A entrega do documento aconteceu no gabinete do prefeito Rodrigo Falsetti também com a presença do superintendente do Samae, Mario Antonio Zaia e do secretário autárquico de serviços e tratamento, Antonio Carlos Bento Junior. As autoridades receberam a certificação dos representantes da Newave Energia Vagner Barbosa e Adriano Plaça.

A certificação comprova que a energia elétrica consumida pela autarquia é proveniente de energia renovável, o que reduz o impacto ambiental. Com isto, o SAMAE é pioneiro no Estado de São Paulo no uso da energia limpa frente aos demais serviços de saneamento, o que simboliza o engajamento com a diminuição de gases nocivos e do impacto gerado pelo consumo de energia.

O uso na energia renovável já está possibilitando ao SAMAE economia mensal de R$ 96 mil. “E até o final deste ano este montante deve saltar para R$ 300 mil”, adiantou o superintendente da autarquia.

Entusiasta do zelo com o meio ambiente e das inovações que gerem economia, o prefeito já está com estudos para implantação da energia renovável em vários prédios públicos, como o Paço Municipal e o Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos.