Rodrigo Falsetti inaugura 1º módulo da ETE do Ypês; obra vai beneficiar 60 mil guaçuanos 

O prefeito Rodrigo Falsetti inaugurou na manhã desta terça-feira, 19 de dezembro, juntamente com o superintendente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), Mário Antonio Zaia, o 1º módulo da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) dos Ypês José Luís Bernardes. A obra recebeu o nome do ex-funcionário da autarquia que faleceu em agosto. Com a entrega desta 1ª fase será possível tratar o esgoto das regiões Norte e Leste, nas quais residem cerca de 60 mil guaçuanos.

Também estiveram presentes na inauguração, os familiares do homenageado, o deputado estadual Barros Munhoz, secretários municipais e vereadores, além do Monsenhor João Paulo Ferreira Ielo, convidado para dar a benção inicial do evento Ypês. Antes do descerramento da placa inaugural, a senhora Maria Aparecida Bernardes, mãe do homenageado, e demais familiares receberam uma placa em homenagem ao servidor municipal.

Obra

Iniciada em 2007, a obra ficou paralisada inúmeras vezes nos últimos 15 anos por problemas com empreiteiras. Portanto, a entrega da 1ª etapa da ETE dos Ypês para a população é uma conquista da gestão do prefeito Rodrigo Falsetti em três anos de governo. “Esta era uma das obras mais atrasadas do Brasil e, por isso, o meu agradecimento a todos que se esforçaram para que pudéssemos entregá-la até o final deste ano. É um presente de Natal para a nossa população”, disse.

O chefe do Executivo lembrou que durante o seu mandato como vereador entre os anos de 2017 e 2020 cobrou frequentemente o término dessa etapa da obra. “Antes aqui, quando um prefeito iniciava uma obra, o seu sucessor não terminava porque a obra não era dele. Comigo não! Obra é obra e tem que ser entregue para o povo, porque o dinheiro investido é do povo e o povo sempre tem que estar no topo da lista de prioridade de qualquer político”, pontuou.

O superintendente do SAMAE, Mário Antonio Zaia, agradeceu a participação de todos os funcionários da autarquia que contribuíram para a conclusão da 1ª etapa da ETE dos Ypês. “Vocês construíram e conquistaram isso. E juntos vamos conquistar muito mais”, falou ele ao mencionar ainda que “não podemos esquecer do serviço que José Luis dedicou por muitos no SAMAE, para garantir o melhor para a nossa população”.

Já o deputado estadual Barros Munhoz enalteceu a conclusão desta fase da obra destacando o trabalho de Rodrigo Falsetti nestes três anos de governo. “Ele é um dos melhores prefeitos do Estado de São Paulo, porque é um prefeito dinâmico, batalhador e amigo do povo. É um prefeito extraordinário! Para mim, é um orgulho estar aqui e estou muito feliz com essa política séria e digna que vejo aqui hoje em Mogi Guaçu”, comentou.

Serviço

Com a entrega desta 1ª fase da ETE dos Ypês será possível tratar o esgoto de casas nas quais residem cerca de 60 mil guaçuanos. O projeto total será feito em duas etapas e visa a construção do complexo que tratará o esgoto dos bairros das Zonas Leste e Norte de Mogi Guaçu.

A obra retomada no início de 2023, já tem concluída as estruturas de entrada e saída de resíduos, a instalação física da centrifugadora e a tubulação com 50 centímetros de diâmetro que fará a interligação com o tanque de tratamento de esgoto da 1ª fase.

“Também já foram finalizadas as obras de transferência da lagoa, a construção do laboratório químico e do primeiro tanque de tratamento por lodo ativado, além da instalação da caixa parshall, sendo este um equipamento de estrutura mecânica utilizado para medir a vazão instantânea de entrada de efluentes e de onde sairá a água tratada que será despejada no rio”, disse Mario Zaia.

É importante destacar que obra irá garantir 99% de esgoto doméstico tratado em Mogi Guaçu. “Quando toda a ETE dos Ypês entrar em operação, Mogi Guaçu terá capacidade de tratar 99% dos efluentes, considerando que a ETE da Avenida Brasil já trata o esgoto das regiões Leste, Oeste, Sul e central pelo novo sistema de lodo ativado, que foi inaugurado em fevereiro de 2022”, ressaltou.

Homenagens

Além da homenagem com o nome da ETE dos Ypês, que recebeu o nome do servidor municipal José Luís Bernardes, as outras duas ETEs do SAMAE também levam o nome de dois funcionários da autarquia que já faleceram sendo: Jeziel Correa Fonseca (ETE da Avenida Brasil) e Marcio Miranda Caetano (ETE de Martinho Prado). As denominações foram concedidas por meio de projeto de lei do vereador Amaraí de Oliveira Gomes, o Pezão. Todos os familiares receberam uma placa como homenagem.