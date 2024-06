Prefeitura promove chamada pública para ambulantes interessados em participar da Festa das Nações 2024

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Cultura publicou no Diário Oficial do Município o edital 20/2024. Trata-se do chamamento público para ambulantes interessados em participar da Festa das Nações de Mogi Guaçu – 2024, que será realizada nos dias 2, 3 e 4 de agosto no Centro Cultural, no Jardim Camargo. O Diário Oficial pode ser acessado pelo link https://www.mogiguacu.sp.gov.br/diario.html.

Este chamamento público visa selecionar por meio de sorteio até 12 operações de comidas típicas dos países da Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Holanda, Itália, México, Países Árabes, Portugal e Reino Unido, além de outras três de bebidas de diferentes países do mundo.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na próxima sexta-feira, 28 de junho, no período das 9h às 10h, na sede da Secretaria Municipal de Cultura localizada na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, no Jardim Camargo. O sorteio será realizado na tarde deste mesmo dia a partir das 14h, no Centro Cultural.

Para garantir a transparência do processo, os interessados também deverão acompanhar o sorteio de forma presencial. O sorteio será gravado e disponibilizado posteriormente na conta da Secretaria Municipal de Cultura pela plataforma Youtube.

Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail: sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone e WhatsApp (19) 3811.8650.

Festa

A Festa das Nações 2024 irá acontecer no primeiro final de semana de agosto. Na sexta-feira, 2, o evento será aberto para o público às 19h. E no sábado, 3, e domingo, 4 de agosto, a festa será no período das 12h às 23h.