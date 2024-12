Prefeitura promove ação integrada de educação e paz no trânsito

A Secretaria Municipal de Segurança promoveu uma importante ação de educação e paz no trânsito na manhã desta quinta-feira, 12 de dezembro. A atividade aconteceu nas proximidades da ponte de ferro na Avenida dos Trabalhadores, no Centro, e contou com a participação da Guarda Civil Municipal (GCM), do Departamento de Trânsito de Mogi Guaçu, da Polícia Militar (PM) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

O secretário de Segurança, Élzio Romuado, comentou que a ação integrada é uma reafirmação do compromisso com a segurança e a educação no trânsito entre a Pasta e os demais órgãos. “A iniciativa teve como foco principal a faixa de pedestres, abordando tanto condutores quanto pedestres para reforçar a importância do respeito mútuo nas vias públicas. Isto demonstra a união entre as entidades envolvidas, com o intuito de promover educação no trânsito, reduzir acidentes e disseminar a cultura de paz nas ruas”, disse.

Durante a ação, foram realizadas orientações práticas, consultas e conscientizações, enfatizando o papel de cada cidadão na construção de um trânsito mais seguro e harmonioso. “Este tipo de utilidade pública integra uma série de ações que a Secretaria de Segurança vem desenvolvendo em parceria com outras forças de segurança e órgãos especializados.

Segundo ele, a colaboração entre os diferentes setores, como o Detran e o Departamento de Trânsito de Mogi Guaçu, destaca a importância de esforços conjuntos para alcançar resultados significativos. “Ações como esta, realizadas de forma integrada, são fundamentais para conscientizar a população sobre comportamentos seguros no trânsito e garantir o cumprimento das normas”, destacou.

Continuidade

A Secretaria Municipal de Segurança também planeja ampliar as ações para o próximo ano, com estudos e iniciativas ainda mais abrangentes, fortalecendo o compromisso com a educação e segurança no trânsito de Mogi Guaçu.

“Essa continuidade demonstra que, com planejamento e parceria, é possível transformar a mobilidade urbana e criar um ambiente mais seguro para todos. Trânsito seguro é responsabilidade de todos, seja como condutor ou pedestre, cada atitude conta. Com respeito e conscientização, iremos construir um futuro mais seguro nas vias da nossa cidade, finalizou.