PM prende ladrão de carro em flagrante no Jardim América

Na noite desta segunda (05), por volta das 21h45, uma equipe da Polícia Militar foi acionada via Copom (Central de Operações da Polícia Militar) para atender a uma ocorrência de furto a veículo em andamento no bairro Jardim América.

Ao chegarem ao local, os policiais foram informados por uma testemunha, o senhor E.C.R., que havia avistado um indivíduo dentro de um veículo GM Montana de cor vermelha, estacionado na via com o alarme acionado. Ao se aproximar, o suspeito empreendeu fuga em direção ao bairro.

Com as características fornecidas, a equipe policial iniciou um patrulhamento na região e conseguiu localizar e abordar o suspeito, identificado como L.A.O., nas proximidades. Ao realizar a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o indiciado.

De volta ao local do crime, os policiais constataram que o veículo havia sido invadido, com o vidro do lado do passageiro danificado e o interior completamente revirado. O proprietário do veículo, o senhor G.P.R.M., foi acionado e se deslocou até o local, conduzindo seu carro até a Central de Polícia Judiciária.

Ainda no local, a testemunha reconheceu o suspeito como o autor do furto qualificado. O proprietário do veículo também relatou que sentiu falta de uma carteira que estava no porta-luvas e que o veículo havia sido movimentado.

O delegado de plantão, ratificou a voz de prisão em flagrante delito do indiciado L.A.O., com base no artigo 155 do Código Penal, que trata de furto qualificado. O criminoso permanece à disposição da Justiça.