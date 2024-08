Lojistas celebram sucesso da primeira semana do Big Feirão de 2024

Os lojistas que participam do Big Feirão comemoram o sucesso da primeira semana desta segunda edição, que começou no dia 1º de agosto e vai até o dia 11 de agosto. Este ano, o evento já teve uma edição anterior e ainda espera-se mais uma antes do final do ano.

Participam deste Feirão grandes lojas de Mogi Guaçu e Mogi Mirim, como Guaçu Veículos, Igão Multimarcas, 3R Multimarcas, RC Motors, Ferreira Multimarcas, Maveni Veículos, Carlinhos Automóveis e Baruk Multimarcas.

Segundo os organizadores, a primeira semana do Big Feirão superou as expectativas. Esse sucesso se deve a diversos fatores, incluindo a presença de financeiras no local para agilizar as análises de crédito, as melhores taxas de financiamento, centenas de opções de veículos e um prêmio especial que será sorteado entre os compradores desta edição.

O Big Feirão já se consolidou como um dos melhores eventos da Baixa Mogiana, atraindo consumidores de diversas cidades da região e até mesmo de fora, como Ribeirão Preto, Araraquara e Minas Gerais.

Para quem quer aproveitar o feirão de carros, ainda há tempo. Esta é a última semana do evento, que encerra no dia 11 de agosto, domingo. O feirão acontece todos os dias das 8h às 18h na Avenida Bandeirantes, 1520, em frente ao Supermercado Big Bom Boulevard Bandeirantes.

Para mais informações, acesse as redes sociais: @BigFeiraoMogiGuacu no Instagram e Facebook ou entre em contato pelo WhatsApp: 19 98953-9180.