Patrulha Guardiã completa dois anos de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica

Na quarta-feira, 15 de janeiro, a Patrulha Guardiã da Mulher completou dois anos de atividade com atendimento direcionado para as mulheres vítimas de violência doméstica. Neste período, o órgão já assiste 271 mulheres que tiveram suas medidas protetivas deferidas e que são monitoradas diariamente via WhatsApp, sendo, assim, possível obter informações atualizadas quanto ao cumprimento dessas medidas, além do patrulhamento e visitas domiciliares.

Do total de mulheres atendidas pela equipe da Patrulha Guardiã, 62 também contam com o App de S.O.S, além do acompanhamento. De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Segurança, nesses dois anos foram emitidas 475 medidas protetivas, sendo que 194 mulheres optaram por não serem acompanhadas.

O secretário da Pasta, Élzio Romualdo, contou que, mesmo com a recusa de medida protetiva de muitas vítimas, elas continuam recebendo orientações e informações sobre o trabalho realizado pela Patrulha Guardiã. “O cadastro delas continua no sistema e no App do WhatsApp e, assim, elas podem solicitar o ingresso ao programa quando se fizer necessário e a qualquer momento”, explicou

Ele destacou que todas as mulheres que necessitam de ajuda e apoio recebem informações pelos canais de atendimento como, por exemplo, dos telefones Ligue 180, Disque 100, Polícia Militar (PM), Guarda Civil Municipal (GCM) e Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). “Elas contam com o nosso encaminhamento à rede de apoio do CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e abrigamento emergencial”, falou.

O órgão municipal desenvolve ainda palestras em parceria com as Secretarias Municipais da Educação e de Saúde, como o projeto Patrulha Guardiã nas Escolas, assim como nos postinhos de saúde, entidades religiosas, comércio e indústrias. O número de pessoas alcançadas diretamente através das palestras em 2024 aproxima-se de 1.200.

“O número foi reduzido em relação ao ano de 2023 por conta ao aumento das mulheres sendo atendidas e de cursos preparatórios e de formação para cidades parceiras, além de trabalhos educativos de panfletagem em vias públicas, tendo um grande alcance da população. E aos domingos a Patrulha faz um trabalho de orientação na feira livre”, ressaltou o secretário.

Patrulha Guardiã

A unidade é dedicada exclusivamente ao acolhimento de mulheres e ao processamento de ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha, atendendo à Lei Municipal nº 5.486 de 2021, indicada pela ex-vereadora Judite de Oliveira e de autoria do prefeito Rodrigo Falsetti.

O projeto foi pioneiro em Mogi Guaçu e oferece atendimento especializado, humanizado e sigiloso promovido por guardas civis mulheres com o objetivo de acolher e monitorar mulheres vítimas de violência doméstica e que possuam medidas protetivas, além de garantir o cumprimento dessas medidas evitando a reincidência das agressões.

A sede da Patrulha Guardiã é na Base de Segurança Comunitária do Ypê e fica localizada na Avenida Luiz Augusto Lanzi, s/n. O atendimento é 24 horas e o projeto é coordenado pelas GCMs Sueli (assistente social) e Isabel (psicóloga).

Não se cale, denunciem!

Guarda Civil Municipal

Espaço Guardiã da Mulher

(19) 3811.8913

Guarda Civil Municipal (GCM)

153 / (19) 3811.8900

Polícia Militar

190